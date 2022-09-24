Бывший депутат петербургского ЗакСа Максим Резник уехал из России

Об экс-депутате не было слышно с весны. Фото: соцсети

Бывший депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник уехал из России. Об этом он завуалированно сообщил в своих соцсетях.

Резник написал, что на прошлой неделе отправился "в отпуск".

- Поэтому я уехал 16 сентября в отпуск. Надеюсь скоро занять своё место в строю, - заявил экс-депутат.

О Максиме Резнике не было слышно с весны 2022 года. В апреле Октябрьский районный суд Петербурга признал его виновным в покупке наркотиков для личного употребления и приговорил к пяти месяцам колонии-поселения за их хранение. Резника отпустили в зале суда, поскольку он 10 месяцев провел под домашним арестом.