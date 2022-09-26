Полиция задержала парня за попытку поджога военкомата в Петербурге

Полиция задержала парня за попытку поджога военкомата в Ломоносове

В Санкт-Петербурге полиция задержала парня, который пытался устроить поджог военкомата в Ломоносове. Возгорание действительно произошло вечером 21 сентября 2022 года на первом этаже дома 1А по Иликовскому проспекту. На здании висела табличка военкомата, но в действительности учреждения там уже не было. Оно расположено в соседнем здании. Об этом 26 сентября 2022 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Военкомат расположен в соседнем здании, а горевшее помещение уже длительное время пустовало, было захламлено. Именно поэтому первоначально предположили - самовозгорание из-за нарушения правил пожарной безопасности. Однако все же стражи порядка провели расследование, - сообщил источник.

Вскоре поджигатель был обнаружен. Им оказался 20-летний студент-химик одного из петербургских вузов. Молодого человека задержали. Дома у него нашли не только химические реактивы, но также негативы фотографий с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.