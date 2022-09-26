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Общество26 сентября 2022 7:14

Третье заседание о признании геноцида населения Ленинградской области началось 26 сентября

Свидетелями выступят бывшие малолетние узники немецких концлагерей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Третье заседание о признании геноцида населения Ленинградской области началось 26 сентября

Третье заседание о признании геноцида населения Ленинградской области началось 26 сентября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградском областном суде 26 сентября 2022 года началось уже третье заседание о геноциде мирного населения Ленинградском области в годы Великой Отечественной войны. В этот раз свидетелями выступят бывшие малолетние узники немецких концлагерей. Об этом рассказали в областной администрации.

- В Ленинградском областном суде проходит третье заседание о геноциде мирного населения Ленобласти в годы Великой Отечественной войны. О зверствах фашистов свидетельствуют бывшие малолетние узники немецких концлагерей, проживающие сегодня в Гатчинском и Кировском районах Ленобласти, - рассказали в администрации.

Напомним, что аналогичные судебные заседания проходят и в Петербурге, где рассматривают признание блокады Ленинграда геноцидом.