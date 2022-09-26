3 кг кокаина на 45 млн рублей нашли на судне в порту Петербурга

Крупную контрабанду наркотиков нашли на судне в порту Петербурга / Фото: СЗТУ

В порту Санкт-Петербурга на борту судна, прибывшего с город из Южной Африки была обнаружена крупная контрабанда наркотиков. Об этом 26 сентября 2022 года сообщили в пресс-службе северо-западного таможенного управления. В Большой порт Северной столицы прибыло судно с фруктами, принадлежащее кипрской компании, из Кейптауна. В одной из кают хранились целые брикеты кокаина.

- Наркотики помогла обнаружить служебная собака Афина, на счету которой это уже шестой случай за этот год, - сообщили в пресс-службе.

Три прямоугольных брикета с белым порошком были обнаружены под прикроватной тумбочкой в одной из кают судна. Вещество было отправлено на экспертизу, которая установила, что это кокаин общей массой почти 3 килограмма. Ориентировочная стоимость на черном рынке такого количества вещества порядка 45 миллионов рублей.

По факту крупной контрабанды было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.