Два младенца внезапно умерли в Ленинградской области

Двое детей внезапно умерли в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области по неизвестным причинам внезапно умерли два младенца. Оба случая произошли 25 сентября 2022 года в Кировском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В квартире на Спортивной улице в поселке Мга в четвертом часу ночи родители обнаружили без дыхания свою новорожденную дочь, которой было всего 19 дней. Известно, что малышка была здорова, ничем не болела. Тело ребенка было направлено в морг для установления причины вмести, - рассказал источник.

Второй случай произошел в садоводстве "Петрокрепость" в массиве "Восход". 36-летняя жительница Петербурга находилась на даче в гостях со своим годовалым сыном. Примерно в пять часов утра она обнаружила, что ребенок лежит в кровати и не подает признаков жизни. У мальчика также не было никаких заболеваний. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти.