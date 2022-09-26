Сотни машин встали в очереди на границе с Финляндией из Ленинградской области

Гигантские очереди из сотен машин выстроились на границе в Финляндию из Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Огромные очереди из машин выстроились на границе с Финляндией с Ленинградской областью. На пограничных пунктах стоят в среднем по 200 машин. Порой ожидать приходится по 10 часов. Об этом рассказывают уезжающие, а также свидетельствуют веб-камеры на границе с Финляндией.

- На выезд из России в Финляндию на КПП в Торфяновке в очереди 160 машин, в Брусничном 200 машин, в Светогорске 220 машин, - приводятся данные на 11 часов утра 26 сентября.

В группах в социальных сетях люди сообщают, что в очередях приходится стоять по 8-10 часов. Стоит отметить, что при этом в обратном направлении из Финляндии в Россию в очередях стоят по 10-15 минут и проезжают границу быстро.

Напомним, что Финляндия приняла решение ограничить выдачу туристических виз, а также закрыть границу для туристов. Исключение делается только для тех, кто посещает друзей и родственников, а также едет в страну по учебе.