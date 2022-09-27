Дожди и до плюс 13 градусов будет в Петербурге 27 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дождливая и прохладная погода снова вернулась в Санкт-Петербург. Во вторник, 27 сентября 2022 года, Северная столица окажется на границе атмосферных вихрей. Температура воздуха будет держаться под плюс 13 градусов, при этом пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется на границе облачного циклона, приближающегося с запада и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и короткие дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге в пределах 11-13 градусов тепла, в Ленинградской области от плюс 9 до плюс 14 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Дальше к концу месяца будет лишь холодать. Ожидается, что уходящий сентябрь окажется одним из самых холодных в 21 веке.