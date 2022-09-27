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Происшествия27 сентября 2022 5:26

Детская коляска загорелась в центре Петербурга

Пожар произошел в доме на Исполкомской улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Детская коляска загорелась в центре Петербурга

Детская коляска загорелась в центре Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в центре города загорелась детская коляска. Пожар произошел рано утром 27 сентября 2022 года. Сообщение о возгорании в доме 9-11 по Исполкомской улице поступило на пульт экстренной службы в 7:32 часов утра. На место немедленно выехали спасатели в составе 10 человек личного состава и двух пожарных машин, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

- Пожар произошел на первом этаже жилого дома. Загорелась детская коляска, - рассказали спасатели.

Из-за чего воспламенилась коляска, не сообщается. Благо, в этот момент малыша там не было, поэтому никто не пострадал.

Пожар удалось потушить жильцам дома еще до того, как на место прибыли спасатели. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания.