Детская коляска загорелась в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в центре города загорелась детская коляска. Пожар произошел рано утром 27 сентября 2022 года. Сообщение о возгорании в доме 9-11 по Исполкомской улице поступило на пульт экстренной службы в 7:32 часов утра. На место немедленно выехали спасатели в составе 10 человек личного состава и двух пожарных машин, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

- Пожар произошел на первом этаже жилого дома. Загорелась детская коляска, - рассказали спасатели.

Из-за чего воспламенилась коляска, не сообщается. Благо, в этот момент малыша там не было, поэтому никто не пострадал.

Пожар удалось потушить жильцам дома еще до того, как на место прибыли спасатели. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания.