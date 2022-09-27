Толпа людей и давка образовалась на вход в метро «Девяткино» в Мурино утром 27 сентября Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Утром в Мурино снова толпы людей и давка. Уже второй день подряд жителям города не войти спокойно в метро на станции "Девяткино". С 8 часов утра 27 сентября 2022 года люди толпятся на входе, причем очередь растянулась далеко по улице. Об этом с места событий сообщает корреспондет "КП-Петербург".

- Снова давка на вход, - прислал корреспондент фото со входа в вестибюль метро.

На этот раз, по словам очевидцев, причиной стали неисправные турникеты, принимающие пластиковые карты в одном из вестибюлей. Людям вновь приходится отстаивать очередь по 15-20 минут в лучшем случае, чтобы попасть в метро и уехать на работу и учебу.