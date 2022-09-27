Мужчина с густыми бровями надругался над 13-летней девочкой в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 13-летняя девочка стала жертвой изнасилования. 26 сентября 2022 года в полицию обратилась жительница города Кировска и рассказала, что накануне неизвестный мужчина напал на ее дочь и надругался. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Со слов женщины, около 19:45 часов 25 сентября неизвестный мужчина напал на ее 13-летнюю дочь возле дома 23 по улице Горького и совершил насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

Девочка поведала, что нападавший мужчина был атлетического телосложения, с круглым лицом и густыми бровями, в черном пуховике. Видеонаблюдение в том месте, где произошло изнасилование, отсутствует.

Сейчас полиция разослала ориентировку на подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.