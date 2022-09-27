Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе М-10 под Петербургом

Грузовик сбил насмерть мужчину на трассе М-10 в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе М-10 "Россия" произошла смертельная авария. Рано утром 26 сентября 2022 года в Тосненском районе Ленинградской области грузовик сбил мужчину, который находился на проезжей части. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 53-летний житель Челябинской области, который ранее привлекался к административной отвественности, ехал на грузовике "Ивеко ML 75". В 5:25 часов на 670 километре автодороги М-10 "Россия" вне населенного пункта, а также зоны пешеходного перехода, он сбил мужчину, - рассказали в полиции.

Пешеход в момент аварии находился на правой полосе проезжей части. От удара он скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

Погибшим оказался 38-летний мужчина. Как он оказался на трассе, выясняет полиция. Проводится проверка.