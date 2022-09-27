Главный синоптик Петербурга предупредил о первом снеге в Ленинградской области 29 сентября

Первый снег выпадет в Ленобласти 29 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области ожидается первый снег. Об этом эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) 27 сентября 2022 года рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Он отметил, что это будет не серьезный снегопад, а первые снежинки.

- 29 сентября в Петербурге будет наиболее холодный день. Также приходящие циклоны могут принести первые снежинки на юге Карелии и Ленинградской области, - рассказал Колесов.

Но снег на земле лежать не будет. Температура воздуха пока что сохранится теплой.

В Петербурге в ближайшие дни относительно тепло и устойчиво. Температура в пределах плюс 8-13 градусов. С 28 по 30 сентября пройдут небольшие дожди. А в выходные будет относительно теплая погода до 12-13 градусов выше нуля.