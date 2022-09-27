Владельца лесозаготовительной компании Ленобласти задержали за кражу 7 млн рублей у государства Фото: принтскрин видео.

В городе Волхов в Ленинградской области сотрудники экономической полиции задержали владельца крупной лесозаготовительной компании. 57-летний бизнесмен подозревается в незаконной вырубке леса, а также его продаже. По предварительным данным, так он украл у государства порядка 7 миллионов рублей, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- В долгосрочной аренде компании находятся сотни гектаров лесных массивов. Вместо 100 кубометров в реальности срубалось 150 кубометров деревьев. Неучтенный лес не заносился в государственную систему, а продавался в местные лесопилки за наличный расчет, - рассказали в полиции.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов. Дома у него прошли обыски, где полицейские нашли около полутысячи патронов и два снаряженных магазина от пистолета ТТ. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.