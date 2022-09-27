Медики рассказали, что чаще всего проглатывают малыши в Петербурге

Врачи рассказали, какие предметы самые опасные для детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики Детской клинической больницы №5 имени Филатова рассказали, какие предметы чаще всего проглатывают дети и к чему это приводит. По словам врачей, страшнее всего для организма две вещи: батарейки, особенно плоские в виде таблеток и магнитные шарики. И то и другие требует срочной операции для удаления их из организма.

- Безобидные инородные тела – например, фантик, монетка, бижутерия практически всегда выйдут естественным путем Самое страшное – магниты из так называемого «неокуба» и батарейки, - рассказали «Петербургскому дневнику» в Филатовской больнице.

Батарейки начинают выделять химические вещества внутри организма, а магнитные шарики притягиваются друг к другу, протирая стенки кишечника до дыр.

В обои случаях юному пациенту назначают срочную операцию. Если проглоченные предметы е успели пройти пищевод и желудок, то их попытаются достать эндоскопом. А если опустились глубже, то вмешательство скальпеля неизбежно.

Врачи призывают родителей не покупать детям подобных вещей и уж точно не оставлять малышей с шариками и батарейками наедине.