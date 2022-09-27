Оползень произошел на мусорном полигоне под Гатчиной

На мусорном полигоне под Гатчиной произошел оползень. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Оползень, как в настоящих горах, произошел на мусорном полигоне в Новом Свете, что в Гатчинском районе Ленобласти. Гора мусора, отлично знакомая жителям окрестных поселков и самой Гатчины по удушающему запаху, приоткрыла свою сущность, обнажив бок.

- Редкий кадр! Сегодня можно было наблюдать уникальное природное явление - сход мусорника на полигоне Новый Свет.Ощутить последствия от схода мусорника сегодня мы не сможем, так как ветер в другую сторону, - ехидно пишут очевидцы в группе «Транспотный коллапс.Красное Село» ВКонтакте.

Но жители Гатчины все же заверили, что запах дошел. То ли ветер изменил направление, то ли мусор оказался особенно едким: «40 минут назад был в Гатчине, вонища - жуть»; «Сегодня воняет действительно бошкосносительно. А мы тут живем...».

По словам жителей самого Красного Села, вонь, дотягивает с полигона и до их города.

Напомним, что полигон в поселке Новый Свет должен быть рекультивирован к 2023 году.