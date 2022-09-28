442 нелегальные свалки обнаружили в Ленобласти

В Ленобласти выявили 442 нелегальные свалки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экологи ликвидировали 244 нелегальные свалки в Ленобласти за девять месяцев 2022 года. Об этом пишет online47.ru. По данным издания, в 47 регионе убрали уже 521 тысячу кубических метров отходов. В основном, свалки прятались в лесных массивах. Таких «мусоросборников» было 102. А 83 свалки обнаружили на территории поселков и городов. Несмотря на внушительную цифру ликвидированных свалок, работы еще непочатый край.

- В комитете государственного эконадзора Ленобласти отмечают, что они зафиксировали еще 442 свалки объемом 656 391,5 кубических метров. Их обещают ликвидировать в ближайшее время, - передает издание.

Добавим, что в среду, 27 сентября, жители Гатчины массово жаловались в соцсетях на невыносимую вонь, исходившую от местного мусорного полигона, на котором сошел оползень из отходов.