Гигантский и бурлящий фонтан с кипятком вырвался из-под земли на Лиговском проспекте в Петербурге

Огромный фонтан кипятка вырвался из-под земли на Лиговском проспекте
Фото: принтскрин видео.
В Санкт-Петербурге официальный сезон фонтанов завершается, однако на Лиговском проспекте неожиданно открылся новый. Огромный и бурлящий фонтан кипятка вырвался из-под земли возле дома №237. Из-за пара, который образовался из-за горячей воды, видимость на дороге практически пропала. Об этом 28 сентября 2022 года сообщает "Мегаполис".
- Фонтан до третьего этажа, лучше объехать, - советуют автомобилистам.
Судя по видео с места событий, вода из трубы хлещет с невероятной силой. Сама струя доходит до третьего этажа рядом стоящего здания. Но паровая завеса вокруг оказалась еще выше и больше.
Вода из трубы растеклась на несколько метров вдоль стоящих рядом домов.
Напомним, что находиться в месте прорыва трубы - опасно. Пешеходам и автомобилистам следует обходить аварийное место.
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