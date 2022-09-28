Пенсионерке выплатят 100 тысяч рублей за упавший на голову лед в Петербурге

Пенсионерке выплатят 100 тыс. рублей за упавший на голову лед в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионерке, на голову которой упала льдина, выплатят 100 тысяч рублей. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Выборгского района. Травму женщина получила еще в декабре прошлого года, рассказали в прокуратуре города 28 сентября 2022 года.

- Днем 7 декабря 2021 года с крыши торгового комплекса на севере города на голову пожилой женщине упала льдина, когда она выходила на улицу. В результате происшествия женщина испытала боль и испуг, - рассказали в прокуратуре.

После инцидента женщине потребовалась медицинская помощь. Ее доставили в травмпункт, где пострадавшей диагностировали ушиб и назначили лечение.

Прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы защитить права женщины. В итоге в ее пользу будет выплачено 100 тысяч рублей.