Глава ЗакСа Петербурга Бельский предложил нанимать охранников в школы после спецкомиссии Росгвардии

Бельский предложил нанимать охранников в школы после спецкомиссии Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что необходимо усилить внимание к безопасности детей. Трагедия в школе Ижевска, которая произошла 26 сентября, унесла жизни 17 человек, из которых 11 дети, пострадали 23 ребенка и двое взрослых. 28 сентября глава парламента отметил, что следует изменить процедуру приема охранников в детские учебные заведения.

- Сейчас в некоторых школах охрана не отвечает необходимым стандартам. Работники ЧОП в критической ситуации не могут дать отпор преступникам, защитить детей и педагогов, - сказал Бельский.

Парламентарий предложил допускать охранников к работе должна спецкомиссия с участием представителя Росгвардии. Проект обращения ЗакС рассмотрит на ближайшем заседании и после направит его председателю правления страны Михаилу Мишустину.