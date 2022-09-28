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Туризм28 сентября 2022 12:56

Турпоток по итогам года в Петербурге может превысить 7 миллионов человек

За девять месяцев город уже посетили 5,5 миллионов путешественников
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Больше семи миллионов туристов посетят Петербург по итогам года.

Больше семи миллионов туристов посетят Петербург по итогам года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число туристов, посетивших Петербург, по итогам года может превысить семь миллионов человек. По состоянию на сентябрь, в городе побывали 5,5 миллионов путешественников. Интенсивность потока с окончанием лета снизится, но совсем не иссякнет.

- Возросло и количество дней, которые туристы проводят в Петербурге, при этом неизменно оценивая уровень гостеприимства как «высокий или очень высокий» - такую оценку поставили в этом году 92% туристов, - сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Город на Неве оказался абсолютным лидером в стране по числу привлекательных туристических объектов, и победителем в категории «цена-качество». Кроме культурно-познавательного туризма. город развивает и событийный. За год его доля в общей структуре выросла в четыре раза и достигла восьми процентов.

По оценке властей, с января по сентябрь туристы принесли в экономику Петербурга 230 миллиардов рублей.