Турпоток по итогам года в Петербурге может превысить 7 миллионов человек

Больше семи миллионов туристов посетят Петербург по итогам года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число туристов, посетивших Петербург, по итогам года может превысить семь миллионов человек. По состоянию на сентябрь, в городе побывали 5,5 миллионов путешественников. Интенсивность потока с окончанием лета снизится, но совсем не иссякнет.

- Возросло и количество дней, которые туристы проводят в Петербурге, при этом неизменно оценивая уровень гостеприимства как «высокий или очень высокий» - такую оценку поставили в этом году 92% туристов, - сообщает пресс-служба Комитета по туризму.

Город на Неве оказался абсолютным лидером в стране по числу привлекательных туристических объектов, и победителем в категории «цена-качество». Кроме культурно-познавательного туризма. город развивает и событийный. За год его доля в общей структуре выросла в четыре раза и достигла восьми процентов.

По оценке властей, с января по сентябрь туристы принесли в экономику Петербурга 230 миллиардов рублей.