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Происшествия28 сентября 2022 13:16

Автомобиль сбил школьника на роликах на Дунайском проспекте в Петербурге

Мальчик выскочил на дорогу на красный свет светофора
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Школьник на роликовых коньках попал под машину в Купчино

Школьник на роликовых коньках попал под машину в Купчино

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил школьника, катающегося на роликах. Авария произошла в Купчино днем 27 сентября 2022 года. Из-за невнимательности 13-летний мальчик выскочил на дорогу прямо перед машиной, рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Авария произошла в 16:20 часов возле дома 47 по Дунайскому проспекту. 13-летний ученик восьмого класса школы попал прямо под колеса автомобиля Ford Focus, за рулем которого находился 57-летний мужчина, - сообщил источник.

Известно, что мальчик на роликах катался в округе и решил пересечь дорогу, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Из-за сильного удара он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка. Сейчас он находится в детской больнице в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка. На счету автомобилиста за все время вождения нарушений ПДД не числится.