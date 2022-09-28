Собаки покусали более 3,5 тысяч жителей Петербурга в 2022 году

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии случаев заражения бешенством в Петербурге в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

За первые восемь месяцев 2022 года в Санкт-Петербурге более 3,5 тысяч людей обратились в медицинские учреждения из-за укусов собак. Такую статистику 28 сентября 2022 года привел Роспотребнадзор города.

- По поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными за 8 месяцев 2022 год в медицинские организации обратилось 6990 человек, в том числе дикими 286 человек, собаками 3576 человек, - сообщили в ведомстве.

При этом ни единого случая заражения бешенством зарегистрировано не было. 2021 год также обошелся без случаев гидрофобии в Петербурге.

В ведомстве отметили, что бешенство очень опасное заболевание. Каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек. Методов лечения этой болезни не существует. Но ее можно предотвратить. При укусе или оцарапывании животным рану необходимо сразу же промыть в течение 15 минут, а также обработать раствором перекиси водорода и йодом. После отправится в травмпункт. При необходимости врач назначит курс профилактических прививок.