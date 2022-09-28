Мужчина пытался прорваться в школу в Петербурге

В Петербурге задержали пьяного мужчину, пытавшегося прорваться в школу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный мужчина пытался прорваться в школу в Калининском районе Петербурга. ЧП произошло днем 28 сентября в учебном заведении на улице Демьяна Бедного. Именно сюда после нажатия тревожной кнопки примчался наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

- Находившийся в состоянии опьянения мужчина зашел в здание школы и начал вести себя агрессивно, провоцируя на конфликт охранника, который не давал ему пройти дальше, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Приехавшие на вызов гвардейцы скрутили пьяного хулигана и отвезли его в полицию. Теперь мотивы нарушителя спокойствия выясняют в МВД. Учитывая последние события в Ижевске, на все инциденты в школах экстренные службы реагируют особенно внимательно.