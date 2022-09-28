Школьнице почти оторвало палец кольцом на физкультуре в Ленобласти

Кольцо едва не оторвало палец школьнице из Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи петербургского Педиатрического университета спасли палец 14-летней школьнице, которая повредила руку на уроке физкультуры. Палец ей едва не оторвало надетое кольцо, которым она зацепилась за препятствие. Инцидент произошел в поселке Отрадное.

- 27 сентября в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета доставили 14-летнюю девочку с диагнозом «травматическая ампутация пальца правой кисти», - сообщает пресс-служба университета.

При этом врачи отмечают, что термин «ампутация» не означает отрыв части тела, а говорит о повреждении. В данном случае, кольцо ободрано палец до кости. Хирурги университета восстановили девочке все сосуды и артерии, сшив порванную кожу.

Сейчас школьница находится под наблюдением медиков, ей еще предстоят пластические операции для восстановления эстетического вида пальца.