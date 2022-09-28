Четвертый этап дорожного ремонта продлится на Пулковском шоссе до 4 октября

На Пулковском шоссе начинается новый этап ремонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной этап дорожного ремонта начинается на Пулковском шоссе. Об этом автомобилистов предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Их нервы будут испытывать на прочность еще не один день.

- На Пулковском шоссе до 4 октября проходит четвертый этап ремонтных работ. Он затронет участок от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин, - уточняют в пресс-службе ГАТИ.

На указанном участке сначала снимут верхний слой асфальта, а после фрезеровки здесь уложат новое покрытие. Работы затронут по половине проезжей части в обоих направлениях. Основные ограничения обещают вводить в утренние и вечерние часы, когда поток транспорта не слишком интенсивным.

В Пулково уже предупредили пассажиров, что лучше выезжать в аэропорт заранее. Пробки на шоссе будут совершенно точно.

Напомним, что ремонт на Пулковском шоссе продлится минимум до 10 октября.