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Авто28 сентября 2022 15:01

Четвертый этап дорожного ремонта продлится на Пулковском шоссе до 4 октября

Рабочие будут менять асфальт от дороги в аэропорт до тоннеля на Пушкин
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Пулковском шоссе начинается новый этап ремонта.

На Пулковском шоссе начинается новый этап ремонта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной этап дорожного ремонта начинается на Пулковском шоссе. Об этом автомобилистов предупреждает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. Их нервы будут испытывать на прочность еще не один день.

- На Пулковском шоссе до 4 октября проходит четвертый этап ремонтных работ. Он затронет участок от дороги в аэропорт до тоннеля в Пушкин, - уточняют в пресс-службе ГАТИ.

На указанном участке сначала снимут верхний слой асфальта, а после фрезеровки здесь уложат новое покрытие. Работы затронут по половине проезжей части в обоих направлениях. Основные ограничения обещают вводить в утренние и вечерние часы, когда поток транспорта не слишком интенсивным.

В Пулково уже предупредили пассажиров, что лучше выезжать в аэропорт заранее. Пробки на шоссе будут совершенно точно.

Напомним, что ремонт на Пулковском шоссе продлится минимум до 10 октября.