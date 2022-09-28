Губернатор проверил работу военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга

Губернатор проверил работу призывной комиссии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга проверил работу одной из призывных комиссий города. Александр Беглов приехал в комиссариат Адмиралтейского района, где глава Северной столицы пообщался с сотрудниками комиссии и добровольцами, пришедшими на мобилизацию.

- Александр Беглов пообщался с посетителями, в том числе добровольцами. Один из них поделился с губернатором своей проблемой – потерял военный билет, - сообщает пресс-служба Смольного.

Мужчине объяснили, что надо сделать для восстановления документов. А губернатор поручил членам призывной комиссии рассматривать каждое дело индивидуально.

- Нужно оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом, - отметил Беглов.

Также сотрудники призывной комиссии работают и с представителями городских предприятий, чтобы частичная мобилизация не привела к дефициту кадров и не сказалась на экономике города.

Для обеспечения безопасности военкомата организована круглосуточная охрана.