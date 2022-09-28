Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 сентября 2022 15:59

Губернатор проверил работу военкомата в Адмиралтейском районе Петербурга

Александр Беглов пообщался с членами призывной комиссии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Губернатор проверил работу призывной комиссии.

Губернатор проверил работу призывной комиссии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга проверил работу одной из призывных комиссий города. Александр Беглов приехал в комиссариат Адмиралтейского района, где глава Северной столицы пообщался с сотрудниками комиссии и добровольцами, пришедшими на мобилизацию.

- Александр Беглов пообщался с посетителями, в том числе добровольцами. Один из них поделился с губернатором своей проблемой – потерял военный билет, - сообщает пресс-служба Смольного.

Мужчине объяснили, что надо сделать для восстановления документов. А губернатор поручил членам призывной комиссии рассматривать каждое дело индивидуально.

- Нужно оперативно вникать в ситуацию, реагировать быстро и в соответствии с законом, - отметил Беглов.

Также сотрудники призывной комиссии работают и с представителями городских предприятий, чтобы частичная мобилизация не привела к дефициту кадров и не сказалась на экономике города.

Для обеспечения безопасности военкомата организована круглосуточная охрана.