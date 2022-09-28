СК повторно возбудил уголовное дело из-за демонтажа особняка Салтыковой в Петербурге

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело из-за сноса флигелей особняка Салтыковой в Петербурге. Здание 1845 года постройки является объектом культурного наследия, но с 2017 по 2022 года его частично демонтировали. После обращений неравнодушных петербуржцев по поручению главы СК России Александра Бастрыкина в августе этого года по данному факту было возбуждено уголовное дело, которое вскоре закрыли.

- В рамках предварительного следствия планировалось детально и объективно установить обстоятельства произошедшего в целях исключения дальнейших противоправных действий в отношении объектов культурного наследия, а также дать правовую оценку действиям причастных к этому. Однако постановление следователя было отменено надзорным ведомством, не усмотревшим достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, - пояснили в пресс-службе СК России.

Сейчас же Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по данному факту из-за исторической значимости здания.