Глава СК поручил разобраться с аварийным домом в Петербурге, в котором 35 лет живут люди

Глава СК заинтересовался вопросом расселения жильцов из аварийного дома в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин в режиме видеосвязи провел личный прием граждан. В том числе к нему обратились жители Петербурга, которые уже 35 лет не могут добиться переселения из признанного аварийным дома.

- Уже более 35 лет они проживают в доме 1917 года постройки, который в 1987 году был признан ветхим жильем ввиду антисанитарии, изношенных коммуникаций и отсутствия горячего водоснабжения, - сообщает пресс-служба СК России.

Петербуржцы, обратившиеся к Бастрыкину, остались во всем доме одни. Но местные власти словно забыли о них. Красногвардейским районным отделом К по Петербургу было возбуждено уголовное дело о халатности, но и оно не помогло изменить ситуацию.

Глава СК, заслушав доклад, раскритиковал проведенную работу и поручил передать материалы следователю по особо важным делам главного управления Следкома по Петербургу. А все необходимые экспертизы по делу проведут московские специалисты.