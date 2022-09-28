Петербургский вымогатель спалил 20 машин на 25 миллионов рублей ради денег

Спаливший 20 иномарок на парковке петербуржец получил 10 лет колонии. Фото: ОПСС СПб

Невский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, который спалил 20 иномарок на подземной парковке одного из жилых комплексов. Пожар произошел из-за поджога. А его обвиняемый совершил при вымогательстве пяти миллионов у владельца одной из машин. Остальные сгорели за компанию.

- С 11 мая по 10 июня 2021 года обвиняемый имея умысел на незаконное завладение денежными средствами и имуществом двух жителей города, неоднократно высказывал в адрес последних угрозу применения насилия и повреждения их имущества, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вымогатель слал сообщения через мессенджеры, требуя заплатить ему. А 10 июня, чтобы доказать серьезность своих слов, пришел в подземный паркинг ЖК на проспекте Большевиков и поджег машину, принадлежавшую одной из жертв вымогательства.

Но огонь быстро распространился по стоянке и полностью или частично уничтожил еще 19 иномарок. Общий ущерб превысил 25 миллионов рублей.

В суде мужчина вину признал, но частично. Приговор - 10 лет колонии строгого режима.