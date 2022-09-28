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Происшествия28 сентября 2022 17:03

Петербургский вымогатель спалил 20 машин на 25 миллионов рублей ради денег

Мужчине дали 10 лет колонии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Спаливший 20 иномарок на парковке петербуржец получил 10 лет колонии. Фото: ОПСС СПб

Спаливший 20 иномарок на парковке петербуржец получил 10 лет колонии. Фото: ОПСС СПб

Невский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, который спалил 20 иномарок на подземной парковке одного из жилых комплексов. Пожар произошел из-за поджога. А его обвиняемый совершил при вымогательстве пяти миллионов у владельца одной из машин. Остальные сгорели за компанию.

- С 11 мая по 10 июня 2021 года обвиняемый имея умысел на незаконное завладение денежными средствами и имуществом двух жителей города, неоднократно высказывал в адрес последних угрозу применения насилия и повреждения их имущества, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вымогатель слал сообщения через мессенджеры, требуя заплатить ему. А 10 июня, чтобы доказать серьезность своих слов, пришел в подземный паркинг ЖК на проспекте Большевиков и поджег машину, принадлежавшую одной из жертв вымогательства.

Но огонь быстро распространился по стоянке и полностью или частично уничтожил еще 19 иномарок. Общий ущерб превысил 25 миллионов рублей.

В суде мужчина вину признал, но частично. Приговор - 10 лет колонии строгого режима.