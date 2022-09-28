Губернатор пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации в Петербурге

Беглов призвал писать ему лично по случаям ошибочной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга призвал ошибочно мобилизованных жителей города писать ему по каждому конкретному случаю. Обращения принимаются на личной странице Александра Беглова ВКонтакте.

- Одна из моих главных задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов. Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль, - отметил губернатор.

Тем, кто получил повестку, но имеет право на отсрочку, глава города советует идти в военкомат со всеми подтверждающими документами.

Александр Беглов подчеркнул, что в ходе объявленной частичной мобилизации не может быть мелочей, важно все. Власти города проследят за соблюдением трудовых и социальных прав мобилизованных, а из семьям окажут поддержку.

Напомним, что написать о спорных моментах при мобилизации можно и в соцсети "Комсомольской правды".

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