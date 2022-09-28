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Политика28 сентября 2022 17:27

Губернатор пообещал разобраться во всех случаях ошибочной мобилизации в Петербурге

Сообщить о спорной ситуации можно на странице ВКонтакте Александра Беглова
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Беглов призвал писать ему лично по случаям ошибочной мобилизации.

Беглов призвал писать ему лично по случаям ошибочной мобилизации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга призвал ошибочно мобилизованных жителей города писать ему по каждому конкретному случаю. Обращения принимаются на личной странице Александра Беглова ВКонтакте.

- Одна из моих главных задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов. Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль, - отметил губернатор.

Тем, кто получил повестку, но имеет право на отсрочку, глава города советует идти в военкомат со всеми подтверждающими документами.

Александр Беглов подчеркнул, что в ходе объявленной частичной мобилизации не может быть мелочей, важно все. Власти города проследят за соблюдением трудовых и социальных прав мобилизованных, а из семьям окажут поддержку.

Напомним, что написать о спорных моментах при мобилизации можно и в соцсети "Комсомольской правды".

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