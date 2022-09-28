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Общество28 сентября 2022 18:30

ЗАГСы начали без очереди регистрировать браки мобилизованных в Ленобласти

За неделю в регионе срочно поженились 109 пар
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Ленобласти без очереди женят мобилизованных женихов с их невестами. Фото: пресс-служба правительства ЛО.

В Ленобласти без очереди женят мобилизованных женихов с их невестами. Фото: пресс-служба правительства ЛО.

Объявленная в России частичная мобилизация стала причиной ажиотажа во многих ЗАГСах страны. Не оказалась исключением и Ленинградская область, где получивших повестки мужчин вне очереди расписывают с их половинками.

- Для многих пар 21 сентября стало днем принятия важного жизненного решения: зарегистрировать отношения со своей второй половиной, чтобы строить совместное будущее, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Только за один день в одном Лужском районе поженились 19 пар, в которых жених получил повестку. А всего за неделю областные ЗАГСы зарегистрировали отношения 109 мобилизованных жителей региона. Специально для них по поручению властей будет выделен дополнительный день - суббота.