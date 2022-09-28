Световые проекции украсят Новосмоленскую набережную

Новосмоленскую набережную украсили подсветкой. Фото: "Ленсвет".

Художественная подсветка и световые проекции украсят здания на Новосмоленской набережной. Оборудование закончили монтировать специалисты «Ленсвета». Их усилиями реализован проект создания особенной атмосферы в месте отдыха и прогулок жителей Василеостровского района. Самому району в этом году исполняется 285 лет.

- Заключительным этапом реализован проект художественной подсветки многоэтажных фасадов, Наличного моста и Кораблестроителей, спусков к воде, - сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Всего вдоль пешеходной зоны реки Смоленки установили 184 светильника. Подсвечены шесть спусков к воде и четыре фасада 22-этажных высоток по обеим сторонам набережной.

Подсвечены также Новосмоленский мост и мост Кораблестроителей, который будто парят над водой.