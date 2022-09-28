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Происшествия28 сентября 2022 19:08

Мину времен войны нашли в Петергофе

Боеприпас обезвредили взрывотехники ОМОНа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мину времен войны нашли в Петергофе. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Мину времен войны нашли в Петергофе. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Очередное эхо войны обнаружили в Петербурге. На этот раз взрывотехников ОМОНа вызвали в Петергоф, где у железнодорожной станции «Старый Петергоф» в земле был найден подозрительный и проржавевший предмет.

- На место незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии, - сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Специалисты-взрывотехники установили, что опасная находка - минометная осколочная мина калибра 81 миллиметр. Такие боеприпасы в войну использовали войска гитлеровской Германии.

За долгие годы в земле боеприпас основательно повредило ржавчиной, поэтому он представлял собой реальную угрозу жизни и здоровью людей. Мину аккуратно пометили в служебный автомобиль и вывезли на полигон, где уничтожили.