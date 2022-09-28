Петербургских грибников просят не трогать гадюк, которые готовятся к зиме

Петербургские гадюки готовятся впасть в спячку. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Петербургские гадюки готовятся к зиме. Эти ядовитые змеи собираются впасть в спячку уже в октябре, а пока выбирают себе удобное местечко где заползти в норку. Обычно на краю болота. Как раз там, где любят ходить грибники, собирающие клюкву. Их предупреждают об опасности, ведь гадюка хоть и не агрессивная, но будет защищаться до последнего.

- Когда собираете грибы и ягоды будьте внимательны! Как и все змеи, гадюки лишены слуха, но чутко воспринимают колебания почвы, - сообщает в группе ВКонтакте «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Чаще всего змея спрячется от человека, но может и встать в оборону. Тогда гадюка свернется в кольцо и начнет шипеть, а после может попытаться укусить.

Предупредить змею о своем появлении можно пошуршав по траве палкой.

- Пожалуйста, не приставайте к гадюкам! Змеи нашего региона не агрессивны, и первыми не нападают, - предупреждает Глазков.