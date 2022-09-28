Корональная дыра над солнечным экватором предупреждает о магнитной буре в Петербурге

Дыра над экватором Солнца поможет увидеть северное сияние. Фото: "Астро фото болото".

Конец сентября-начало октября ознаменуются магнитной бурей в Петербурге и Ленобласти. Охотники за северным сиянием, а оно обычно случается в моменты возмущения магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце, говорят о «дыре» над экватором и готовятся ловить Аврору в объективы.

- В сторону Земли развернулась корональная дыра, близкая к солнечному экватору. Это зона с пониженной температурой коронального слоя Солнца, через которую проникает быстрый солнечный ветер, - пишут охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро фото болото».

Земли солнечные частицы достигнул к 1 октября, когда и прогнозируется умеренная магнитная буря. Но для любителей северного сияния это означает ночной выезд с возможностью сделать удачные кадры и своими глазами увидеть красочное природное явление. Благо, погода в эти даты обещает быть подходящей, ясной и безоблачной.