Дожди и холодная погода ждут Петербург 29 сентября

Дожди и до плюс 10 градусов будет в Петербурге 29 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Обещанный холод все же пришел в Санкт-Петербург. В четверг, 29 сентября 2022 года, город накроет прохлада, облачная погода и периодические дожди. Поэтому выходить из дома без теплого пальто и зонта не стоит. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать фронтальный раздел, вытянувшийся через регион в широтном направлении. Он сохранит погоду облачной, пройдут кратковременные дожди, а в изменении температурных показателей сохранится тренд на понижение, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух максимум прогреется до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области от плюс 6 до 11 градусов. Ветер будет юго-восточным 3-8 метров в секунду.

В пятницу местами дожди, а температура немного повысится.

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