Пожар произошел в подвале жилого дома в Петербурге

Пожар загорелся в подвале жилого дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранним-ранним утром 29 сентября 2022 года спасательные бригады МЧС Санкт-Петербурга мчали на пожар в центре города. В половину пятого утра на улице Правды произошло возгорание в жилом доме. Огонь загорелся в подвале, об это рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 4:36 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в доме 1/11 по улице Правды. На место выехала бригада спасателей в составе 10 человек личного состава МЧС и двух пожарных машин, - сообщили спасатели.

Дым шел из подвала. Войдя в него, спасатели нашли и очаг огня, который не успел сильно распространиться. На площади 1 квадратного метра в подвальном помещении горел мусор.

Спустя полчаса после заявки, спасатели полностью ликвидировали огонь. Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.