Пятерых мошенников, обманувших ветеранов и пенсионеров Петербурга, отправили под суд Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся двое жителей города и трое из поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Банда мошенников специализировалась на воровстве у стариков с помощью телефонных звонков и обмана. Пострадали четыре пенсионера, в том числе двое ветеранов. Об этом 29 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Орудовали мошенники летом 2021 года, пока один из них не попался в полицейскую засаду. Своих жертв они выбирали по базе номеров домашних телефонов, которые есть в квартирах пожилых людей. Звонили, представлялись родственниками и говорили, что попали в беду и нужны деньги, - рассказали в полиции.

Обычно "бедой" было либо ДТП, либо случайно упавший и сильно пострадавший по вине "родственника" человек.

Первым 3 августа 2021 года в полицейскую засаду попал 30-летний курьер, пришедший забирать деньги у очередной жертвы. Тот рассказал, что в банде есть еще один курьер, координатор и организатор. В январе 2022 года были задержаны еще два курьера и координатор группы, всем от 24 до 29 лет. В марте задержали лидера - 32-летнего судимого серийного мошенника.

В общей сложности у четверых пенсионерок мошенники похитили 1 170 000 рублей. В случае с последней женщиной, где курьера взяли на месте, деньги удалось вернуть полностью.