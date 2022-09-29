Полиция задержала мужчину за стрельбу в гостинице в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину за холостую стрельбу на проспекте Непокоренных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в гостинице города. Утром 28 сентября 2022 года в отделение МВД Калининского района поступило сообщение о том, что у дома 4 по проспекту Непокоренных мужчина стреляет из предмета похожего на автомат. На место выехал наряд правоохранителей, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Прибыв на место, стрелка полицейские уже не застали, но уже через несколько часов установили его личность и нашли самого, - рассказали в полиции.

Им оказался 37-летний мужчина, который работает частным охранником. Оказалось, что он напился и решил похулиганить, несколько раз выстрелив из окна своего номера. У стрелка нашли охолощенный автомат АКС-74У», пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.