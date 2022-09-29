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Общество29 сентября 2022 8:35

Кинотеатр «Мираж Синема» на Петроградской стороне в Петербурге откроется 14 октября после реконструкции

Кинотеатр закрылся на ремонт еще летом 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Кинотеатр "Мираж Синема" на Петроградской откроется 14 октября после реконструкции

Кинотеатр "Мираж Синема" на Петроградской откроется 14 октября после реконструкции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кинотеатр "Мираж Синема" на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге собирается вновь открыться после реконструкции. Кинозал был закрыт почти два с половиной года с лета 2020 года. Снова распахнет он свои двери для зрителей 14 октября 2022 года. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

- Это будет Luxury кинотеатр, - сообщает издание со ссылкой на генерального директора сети.

Так, из обычного кинотеатра "Мираж Синема" превратился в кинотеатр класса-люкс. Причем, это первый кинозал сети, который открылся еще более 20 лет назад на Большом проспекте. Изначально планировалось, что в кинозалах пройдет просто косметический ремонт, а не полное изменение концепции. Вместо четырех залов в нем будут работать семь. В Залах установили новейшее оборудование и новые экраны.