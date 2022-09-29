Кинотеатр «Мираж Синема» на Петроградской стороне в Петербурге откроется 14 октября после реконструкции

Кинотеатр "Мираж Синема" на Петроградской откроется 14 октября после реконструкции Фото: Олег ЗОЛОТО

Кинотеатр "Мираж Синема" на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге собирается вновь открыться после реконструкции. Кинозал был закрыт почти два с половиной года с лета 2020 года. Снова распахнет он свои двери для зрителей 14 октября 2022 года. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

- Это будет Luxury кинотеатр, - сообщает издание со ссылкой на генерального директора сети.

Так, из обычного кинотеатра "Мираж Синема" превратился в кинотеатр класса-люкс. Причем, это первый кинозал сети, который открылся еще более 20 лет назад на Большом проспекте. Изначально планировалось, что в кинозалах пройдет просто косметический ремонт, а не полное изменение концепции. Вместо четырех залов в нем будут работать семь. В Залах установили новейшее оборудование и новые экраны.