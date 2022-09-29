Полиция задержала мужчину за изнасилование и три ограбления женщин в Петербурге

Полицейские задержали мигранта, подозреваемого в двух грабежах и изнасиловании в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в двух грабежах и изнасиловании женщин. Все нападения происходили на улице Фарфоровский Пост в Купчино. Об этом 29 сентября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 20 сентября у дома 34 по улице Фарфоровский Пост 44-летняя женщина вышла из дома, чтобы вынести мусор. В этот момент на нее напал мужчина, отобрал телефон и кошелек, - рассказали в полиции.

Вечером 11 сентября возле того же дома нападение было совершено на 59-летнюю женщину. Грабитель избил жертву и отобрал сумочку.

Третье преступление произошло вечером 23 сентября. На этот раз мужчина напал на 25-летнюю девушку, распылив в глаза газовый баллончик, затащил ее в кусты и изнасиловал. После отобрал смартфон и скрылся.

Подозреваемого задержали 28 сентября. Им оказался 20-летний мигрант, проживающий в доме 49 на улице Седова. Сейчас он под стражей. Возбуждены уголовные дела.