Пенсионера-эксгибициониста задержали за развращение девочек в Петербурге

На юго-западе Петербурга поймали пенсионера-эксгибициониста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали пенсионера-эксгибициониста, который развращал детей. Старичка с расстегнутыми штанами заметили на юго-западе города в Красносельском районе. Он ошивался возле детского сада. Об этом 29 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 28 сентября в полицию позвонила женщина, которая работает педагогом в школе. Она рассказала, что увидела мужчину, который стоит перед детским садом на улице Добровольцев и показывает школьникам свои половые органы, - рассказал источник.

На место сразу же отправился наряд полиции, но пенсионера не застал. Тогда стражи порядка просмотрели записи с камер наблюдения, установленных на фасаде здания.

Тем же вечером подозреваемого задержали. Им оказался 62-летний местный житель. Выяснилось, что в то утро он приставал к двум школьницам 13-летнего возраста. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.