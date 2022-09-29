Полиция проводит проверку ДТП с участием реанимобиля и легковушки в Петербурге

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Невском районе Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция организовала проверку после ДТП с реанимобилем, перевернувшемся на дороге. Авария произошла в 11:40 часов 29 сентября 2022 года на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Солидарности. Легковушка на скорости сбила машину медиков, которые везли в больницу пациента. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Автомобиль скорой помощи, который ехал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами, столкнулся с автомобилем «Киа», - сообщили в полиции.

В результате аварии пострадал фельдшер скорой помощи. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

После столкновения машина реанимации завалилась на бок. Вскоре на помощь подоспел новый автомобиль медиков. Они перенесли пациента на носилках и отправились в больницу.