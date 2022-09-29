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Происшествия29 сентября 2022 16:42

Пьяный посетитель кафе устроил поножовщину в Подпорожье

Мужчину скрутили росгвардейцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Подпорожье пьяный посетитель кафе достал нож и начал угрожать всем подряд.

В Подпорожье пьяный посетитель кафе достал нож и начал угрожать всем подряд.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пьяный посетитель кафе устроил дебош в городе Подпорожье под Лодейным Полем в Ленобласти. Как пишет online47.ru, все произошло в заведении на Свирской улице. Алкоголь ударил в голову мужчине, он схватился за нож и стал приставать к компании культурно отдыхавших людей. Те послали его куда подальше, но не подозревали, что нарушитель спокойствия будет угрожать им убийством. Персонал кафе не стал ждать развязки конфликта и нажал на тревожную кнопку. К буйному посетителю приехали росгвардейцы.

- Сотрудники Росгвардии установили. Что мужчина серьезно выпил и действительно угрожал убить остальных посетителей. Его обезвредили, задержали и доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - пишет издание.

Добавим, что пока неизвестно, возбудят ли в отношении дебошира уголовное дело.