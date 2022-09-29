Пьяный посетитель кафе устроил поножовщину в Подпорожье

В Подпорожье пьяный посетитель кафе достал нож и начал угрожать всем подряд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пьяный посетитель кафе устроил дебош в городе Подпорожье под Лодейным Полем в Ленобласти. Как пишет online47.ru, все произошло в заведении на Свирской улице. Алкоголь ударил в голову мужчине, он схватился за нож и стал приставать к компании культурно отдыхавших людей. Те послали его куда подальше, но не подозревали, что нарушитель спокойствия будет угрожать им убийством. Персонал кафе не стал ждать развязки конфликта и нажал на тревожную кнопку. К буйному посетителю приехали росгвардейцы.

- Сотрудники Росгвардии установили. Что мужчина серьезно выпил и действительно угрожал убить остальных посетителей. Его обезвредили, задержали и доставили в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - пишет издание.

Добавим, что пока неизвестно, возбудят ли в отношении дебошира уголовное дело.