Петербургские рестораторы выступили против обязательной маркировки пива

Обязательная маркировка может привести к подорожанию пива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские рестораторы из объединения RestoGR выступили против обязательной маркировки пива. Система «Честный знак» должна начать работать в России с апреля следующего года. Владельцы заведений общепита опасаются, что это приведет к повышению цен на пенное и вызовет отток посетителей.

- В конечном итоге расходы переложат на потребителей и стоимость кружки пива в барах и ресторанах вырастет минимум на 10 процентов, - приводит слова участников отрасли «РБК-Петербург».

Напомним что введение «Честного знака» должно проводиться поэтапно. С 1 апреля 2023 маркировать начнут пиво в кегах (жестяных бочках для баров и ресторанов), с 1 октября— в стеклянных и пластиковых бутылках, а с 15 января 2024 года — в алюминиевых банках.

Пивовары уже опасаются, что из-за затрат на оборудование в России может на треть сократиться объем производства пенного напитка. Что приведет как к подорожанию пива, так и к потерям в бюджете из-за выпадающих отчислений по акцизам.

Комментарий представителя Центра развития перспективных технологий – оператора Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак»:

Цифровая маркировка товаров не представляет угрозу ценового риска и не оказывает влияния на рост себестоимости. Это доказано на примере всех товарных групп, в которых она введена.

Размер инвестиций пивоваров в оборудование для нанесения маркировки начинается от 21 тыс. рублей, подсчитали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Конечный размер вложений будет определяться набором оборудования и программного обеспечения, которые выбирает сам бизнес, исходя из индивидуальных потребностей. Чтобы поддержать пивоваров и сделать внедрение системы цифровой маркировки еще более комфортным, ЦРПТ предоставил бизнесу возможность получить оборудование на условиях беспроцентной рассрочки в течение трех лет, при этом в первый год оплату производить не нужно. Предприниматели избавляются от необходимости самостоятельно выбирать конкретные модели оборудования и заботиться об их совместимости. Программа оснащения позволяет компаниям минимизировать затраты на внедрение, снизить нагрузку на проектные команды участников оборота, а главное гарантирует доступность необходимого оборудования, комплектующих и расходных материалов для внедрения и сервисного обслуживания.

Также введение маркировки не приведет к значимому увеличению затрат на обработку такой продукции в оптовой и в розничной торговле, т.к. большинство предприятий торговли уже располагают необходимым оборудованием, программным обеспечением, а их сотрудники имеют опыт работы с такой продукцией. По оценкам НИУ ВШЭ, при введении обязательной маркировки пива и пивных напитков, расходы организаций розничной торговли на работу с данной продукцией вырастут не более чем на 0,5%».