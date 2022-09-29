«Опель» сгорел на КАДе между Янино и Рябовским шоссе

На КАДе загорелась машина. Фото: "Мегаполис".

Огненное происшествие случилось на внешней стороне кольцевой автодороги Петербурга. На участке скоростной трассы, между развязками с поворотом на Янино и Рябовском шоссе в правом ряду вспыхнул минивен «Опель Зафира».

- Горит машина! Самый правый ряд, - сообщают водители на сервисе Яндекс.Карты.

А кадры происшествия публикует телеграм-канал «Мегаполис». Судя по съемке, на месте уже работает пожарная машина. Что касается «Опеля», то у него огнем объят моторный отсек и передняя часть салона.

Сведений о пострадавших в результате ЧП нет. Ввиду позднего часа, пробка на КАДе не собралась. Движение свободное.