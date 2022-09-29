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Общество29 сентября 2022 20:06

Петербург восстановил волейбольный комплекс университета в Мариуполе

Работы завершили к 1 сентября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Школы и детсады построили в Мариуполе строители Петербурга.

Школы и детсады построили в Мариуполе строители Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские строители восстановили волейбольный комплекс Мариупольского университета. Также силами города на Неве были построены три детских сада и три школы. Они в общей сложности смогут принять почти три тысячи детей.

- Все школы и детские сады мы построили по нашим стандартам, со стадионами и игровыми площадками с искусственным покрытием, - заявил в эфире телеканала «78» Александр Беглов.

По его словам, город не стремился сделать попроще, все построено качественно. и сейчас на площадках каждый день играют дети.

При этом работы были проведены в кратчайшие сроки, всего за три месяца. Сейчас петербургские строители работают на 29 объектах Мариуполя. В списке на восстановление: детская и взрослая поликлиники, онкологический корпус и детское хирургическое отделение городской больницы, филармонию, драматический театр, парк.

Но главное - сдать до зимы жилые дома, в том числе четыре общежития.