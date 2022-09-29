Петербург восстановил волейбольный комплекс университета в Мариуполе

Школы и детсады построили в Мариуполе строители Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские строители восстановили волейбольный комплекс Мариупольского университета. Также силами города на Неве были построены три детских сада и три школы. Они в общей сложности смогут принять почти три тысячи детей.

- Все школы и детские сады мы построили по нашим стандартам, со стадионами и игровыми площадками с искусственным покрытием, - заявил в эфире телеканала «78» Александр Беглов.

По его словам, город не стремился сделать попроще, все построено качественно. и сейчас на площадках каждый день играют дети.

При этом работы были проведены в кратчайшие сроки, всего за три месяца. Сейчас петербургские строители работают на 29 объектах Мариуполя. В списке на восстановление: детская и взрослая поликлиники, онкологический корпус и детское хирургическое отделение городской больницы, филармонию, драматический театр, парк.

Но главное - сдать до зимы жилые дома, в том числе четыре общежития.