Маленький лисенок очаровал посетителей Павловского парка в Петербурге

Милая лиса поселилась в Павловском парке Фото: принтскрин видео.

В Павловском парке Санкт-Петербурга поселилась лиса. Животное оказалось очень любопытным и смелым. Рыжую, худенькую плутовку часто встречают посетители парка. Она не боится ходить рядом с людьми и с удовольствием принимает от них лакомства. Множество фото и видео с лесным зверем появились в социальной сети в конце сентября 2022 года.

- Хитрая рыжая мордочка следила за мной из-за дерева, пока я кормила уток. Лиса поняла, что ее рассекретили и убежала. Но, волшебное слово "сыр" помогло нам с лисичкой пообщаться поближе. Это один из лисят этого года, он подрос и стал самостоятельным, - рассказала горожанка по имени Марина.

Порой лисенок менее осторожен, чем обычно. Он смело подходит к людям и даже может забраться к ним на скамейку, чтобы посидеть рядом в надежде на угощение.

В последние годы лисы прижились в Павловском парке и не боятся людей, но слишком близко не подпускают.

Напомним, что трогать лис при встрече не стоит. Животное может испугаться и укусить, защищаясь.