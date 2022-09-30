Бабушка запугала 5-летнюю внучку, которую насиловал отец в Ленинградской области

Петербуржец домогался 5-летней дочери в садоводстве под Сертолово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Санкт-Петербурга заподозрили в сексуальном насилии над своей пятилетней дочерью. При этом, бабушка малышки, мать мужчины, все знала, но скрывала, запугивая ребенка детским домом. Об этом 29 сентября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию Сертоловского района Ленинградской области обратилась 45-летняя женщина, мать девочки. Она рассказала, что ее 37-летний супруг совершил действия сексуального характера в отношении их пятилетней дочери, - рассказал источник.

Со слов женщины, это произошло 3 сентября. Она отправила дочь погостить у отца и бабушки в СНТ "Полимер" в массиве карьер Мяглово. Тогда-то мужчина и воспользовался собственным ребенком. Испуганная девочка рассказала все бабушке, но та пригрозила сдать в детский дом, если она расскажет матери.

17 сентября девочка все же призналась маме в случившемся. Сейчас проводится проверка.