Гала-концерт к 100-летию российского джаза состоится в Петербурге

В Петербурге состоится гала-концерт к 100-летию российского джаза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 октября история российского джаза отметит 100-летие. В этот день в 1922 году в Москве состоялся первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Спустя век в честь праздника в Санкт-Петербурге 3 октября 2022 года пройдет большой гала-концерт с участием выдающихся и значимых джазовых артистов. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

- На сцену Концертно-спортивного комплекса «М-1 Арена» выйдут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Даниил Крамер, Fantine и Вадим Эйленкриг. К ним присоединятся мэтры петербургского джаза - Андрей Кондаков и Давид Голощекин, а также молодые музыканты из Северной столицы, - рассказали в комитете.

Отметим, что Петербург сейчас является столицей российского джаза. В городе более 30 лет работает уникальная Филармония джазовой музыки.